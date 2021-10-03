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Dağlardan bin bir emekle getiriyorlar, kazancı dudak uçuklatıyor Etten daha lezzetli olduğu söylenen Kanlıca mantarı Ankara ve İstanbul’a kutularla gidiyor

İHA

Dağlardan bin bir emekle getiriyorlar, kazancı dudak uçuklatıyor Etten daha lezzetli olduğu söylenen Kanlıca mantarı Ankara ve İstanbul’a kutularla gidiyor

– Sinop’un Boyabat ilçesinde mantar bereketi yaşanıyor. Etten daha lezzetli olduğu söylenen Kanlıca mantarı köylülerce bin bir emekle toplanıyor. Yaklaşık 40 gün bulunabilen mantar toplayıp satan için günlük 500600 TL, 40 gün süre içinde 2030 bin TL arasında getiri sağlıyor. İstanbul ve Ankara’dan da mantara talep yağıyor.
Sabah 45 sıralarında evlerinden çıkan köylüler dağ tepe gezip derelerden geçiyor. Dağın dikenine arazinin zorluğuna aldırmadan Kanlıca mantarı topluyorlar. Toplanan mantarlar ise ilçede kurulan Mantar Pazarı’nda buluşuyor. Mantar toplayan köylülerin satış için buluşma adresi olan Mantar Pazarı vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Önlerine serdikleri mantarların bir yanda temizliğini bir yanda satışını gerçekleştiriyorlar. Birçoğu da tüm işi eşleriyle birlikte yapıyor. Kanlıca mantarı Boyabatlıların yanı sıra diğer illerden de biliniyor. İstek üzerine kutularla çeşitli illere gönderiliyor. Mantarın getirisi ise oldukça dikkat çekici. Günlük ortalama 500600 TL kazandıran Kanlıca mantarı olduğu 40 günlük süre içinde 2030 bin TL civarında kazanç sağlıyor. Satışlara bazen sesi güzel olanların söylediği türküler de eşlik ediyor.
Hacer Özden, “Biz getiriyoruz. Allah razı olsun. Boyabat da alıyor. İstanbul’a Ankara’ya gönderiyoruz kutularla beraber. Kanlıca mantarının lezzeti çok güzeldir. Turşusu da yapılır bunun. Her şeyi de olur. Etten daha lezzetlidir. Kilosunu 20 TL’den veriyoruz. Aksu Yaylası'ndan getiriyoruz. Sinop’tan getiriyoruz. Çok uzaklara gidip getiriyoruz” dedi.
Şeref Kesici ise, “1 aydır Allah’a şükür millet para kazanıyor. Mantara gidiyoruz geliyoruz. Daha da bitmedi. 1015 gün daha sürecek. Bütün Boyabat halkı İstanbul’a Ankara’ya da poşetleyip gönderiyoruz. Keyfimize diyecek yok. Allah’a şükür para kazanıyoruz. Boyabat da kazanıyor biz de kazanıyoruz. Emek gerekiyor. Yakın yerlerde yok. Boyabatlı arkadaşlar soruyor nereden buluyorsunuz diye. Sabah 5’te peşimden gelseler göstereceğim ama derelere inecek tepelere çıkacak. Yakın yerlerde mantar yok. Biraz zorluğu var. Günde hanımla ikimiz 500600 TL kazanıyoruz. Allah bereket versin. Şu anda 1 aydır gidiyoruz tahminim 1012 gün daha gideriz. Mantar bittiğinde emekliyiz. Birikimimizi alıyoruz evlerimize çekiliyoruz” diye konuştu.
Mantar toplayıp satan diğer iki kişi ise, “Eşlerimizle birlikte gidiyoruz topluyoruz. Ayancık dağlarından, Sinop dağlarından getiriyoruz. Allah'a şükür. Boyabat halkı da seviyor alıyor. Kimileri İstanbul’a gönderiyor. Kimileri gurbete Ankara’ya her tarafa gönderiyorlar. Ama çok lezzetli bir mantar olduğu için herkes tercih ediyor yani. Toplanması çok zor gerçekten. Sabah 4’te çıkıyoruz. Aşağı yuvarlanıyorsun, dikenlerin arasından gidiyorsun bayağı sıkıntılı aslında. Biz buraya getiriyoruz millet çok basit zannediyor. 1 kilo mantar için 3 dağı değiştiriyorsun bazen. Tabanların şişiyor üstün batıyor. İnsanlar bu mantarı talep ediyor. Kanlıca mantarı, şimdi Çorum Kargı var. Kargı’daki kasaplar isyan ediyor mantar çıktığında. Kasaplar 'bizim satışlar düşüyor' diyorlar. Gerçekten halı saçağı olsun, Kanlıca olsun etten daha lezzetli. Tamamen doğadan gelen bir şey” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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