Sinop’ta sağlık yönetimine 2 atama

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– Sinop’ta sağlık yönetiminde 2 yeni atama gerçekleştirildi.

Son yapılan atamalar ile Sinop Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde başhekimlik görevini yürüten Dt. H. İbrahim Ustaoğlu Sinop İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı’na, Gerze Devlet Hastanesi İdari Mali İşler Müdürlüğü’nde görev yapan Yavuz Çalışkan, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürlüğü’ne getirildi.

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