Kasaplarda işlerin durmasına yol açan mantarın fiyatı 15 TL’ye düştü

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kasaplarda işlerin durmasına yol açan kanlıca mantarında bereket devam ediyor. Geçen hafta 25 TL'den satılan mantarın fiyatı 15 TL'ye geriledi.

Bin bir meşakkatle dağlardan toplanan kanlıca mantarı etten daha lezzetli olmasıyla biliniyor. Boyabat ilçesinde köylüler sabah erken saatlerde dağlara çıkarak mantar topluyor. Derelerden geçip, yokuşlar aşılarak getirilen mantar ilçe halkında büyük ilgi görüyor. Büyük şehirlerden gelen talepler de karşılanıyor.

Yaklaşık 1 aydır toplanan kanlıca mantarı bollaştı. Fiyatı da ona bağlı olarak düşmeye başladı. Geçen hafta 2530 TL arasında satılan mantar, 15 TL’ye alıcı buluyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.