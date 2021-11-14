Sinop ve Kastamonu arasında paylaşılamayan güzellik: Akgöl Akgöl’ü paylaşamadılar, sosyal medyadan atıştılar

Eşsiz doğal güzelliğiyle insanları cezbeden "Akgöl", Sinop ile Kastamonu arasında paylaşılamıyor.

Kastamonu Valiliği’nin Akgöl’ü Hanönü’nde gösteren paylaşımına Sinop Ayancık Kaymakamlığı’ndan yanıt gecikmedi. Sosyal medya, tatlı bir atışmaya sahne oldu.

İlk paylaşım Kastamonu Valiliği tarafından yapıldı. Valilik, Akgöl’ün bir fotoğrafını paylaşarak “Hanönü'nde sizi bekleyen saklı güzellik...” notunu düştü. ‘Hanönü Akgöl’ şeklinde konum paylaşan Kastamonu Valiliği vatandaşları bu güzelliği görmeye davet etti.

Buna karşın Ayancık Kaymakamlığı’ndan da yanıt gecikmedi. Kaymakamlığın paylaşımında Akgöl Tabiat Parkı’nın Ayancık ilçesinin yetki ve sınırları içinde bulunduğu hatırlatıldı. Akgöl’ün fotoğrafları beğeniye sunularak, “Kastamonulu ve Hanönülü vatandaşlarımızın da severek ziyaret ettikleri Akgöl’ün, Sinop ilimizin güzel ilçesi Ayancık’ın yetki ve sorumluluk sınırları dahilinde olduğunu hatırlatmak isteriz” denildi. Sinop Ayancık Akgöl Tabiat Parkı olarak konum bildirildi.

Yaşanan tatlı atışmaya vatandaşlar da dahil oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı Kastamonu Valiliği’ne “Akgöl Tabiat Parkı Ayancık’ta diye biliyorduk !….” diye seslenirken diğeri bir kullanıcı, “İlginç. Bir Hanönülü olarak bu paylaşımın doğruluk teyidine ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bunu araştıracak en yetkili makamsınız. Bir araştırsanız da aydınlatsanız. Bir de size yazılanlara cevap verme tenezzülünde bulunsanız, iyi olmaz mı?” şeklinde sitem etti.



"Akgöl" Sinop'un

Tarım ve Orman Bakanlığı 10. Bölge Müdürlüğü internet adresinde konuyla ilgili, “Akgöl, 28 Mayıs 2018 tarihinde tabiat parkı olarak tescil edilmiştir. Alanı 40,01 ha olup; Sinop ili, Ayancık ilçesi, Akgöl mevkiinde bulunmaktadır. Alan Ayancık ilçesinden 42 km uzaklıkta bulunmaktadır. Mevcut bu yolun 38 km'sini asfalt olan AyancıkKastamonu yolu oluşturmaktadır. Anayoldan ayrılarak alana giden 4 km yol ise stabilize özellikte olup orman içi yoludur. Ayancık ilçesinden her gün İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun ve Kastamonu hatlarında otobüs seferleri, ayrıca Kastamonu ve Sinop Merkez, Sinop Türkeli ilçesi istikametlerine de minibüs seferleri düzenlenmektedir. Akgöl Tabiat Parkı’nın tescili yapılmış olup, saha henüz faaliyete geçmediğinden mevcut tesis bulunmamaktadır. Planlamaların ardından sahada, tur güzergâhı, manzara seyir, çadırlı kamp vb. gibi düzenlemeye yönelik alan ve noktalar; Kabaktarla Tepe'nin güneydoğu yönünde kalan ve göl manzarası olan mevkide seyir terası yapılması göl ve çevresinde yürüyüş parkurları ve günü birlik konaklama için yapı ve tesislerin yapılması planlanmaktadır. Yörenin doğal bitki örtüsünü ormanlar oluşturmaktadır. Bitki örtüsü çok zengin ve yoğun olup, yükselti kuşaklarına göre farklılaşmaktadır. Kıyı kesiminde yayvan yapraklı orman dokusu, makilik ve fundalıklar ile kültür bitkileri yaygındır. Kıyıdan itibaren yükseldikçe iğne yapraklı ağaç ve bitki türleri yoğunluk kazanmaktadır. Ormanlarda çam, göknar, meşe, gürgen, kayın, dişbudak, karaağaç, ıhlamur, çınar, kestane, kavak çeşitli maki ve çalı türleri yer almaktadır. Fauna olarak da; boz ayı, kaya sansarı porsuk, karaca, sincap, yaban domuzu, tavşan, kurt gibi hayvanlar bulunmaktadır” bilgileri yer alıyor.

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