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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop’a kurvaziyer ve yat limanı yapılacak

İHA

Sinop’a kurvaziyer ve yat limanı yapılacak

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Sinop'a ‘kruvaziyer ve yat limanı’ yapılacağını açıkladı.
RusyaUkrayna savaşı başladığında yat limanlarının öneminin ortaya çıktığını ifade eden Karaömeroğlu, “Zamanında yapmış olsaydık, çok işler halde olurdu” dedi.
Kentte valilik makamına atandığından itibaren Sinop’ta çevre yolu yapılması için gerekli desteği sağlayan, Kent Meydanı çalışmalarının da yakından takibini yapan Vali Erol Karaömeroğlu, şimdi ise ‘kruvaziyer ve yat limanı’ yapılacağının belirtti. Karaömeroğlu, “Zamanında yapmış olsaydık bu Sinop yat limanı çok işler halde olurdu” ifadesini kullandı.

“Sahil Güvenliğimiz daha kapsamlı olacak”
Sinop’un Mendirek mevkisindeki Sahil Güvenlik ve Bot Komutanlığı içerisinde yapımına başlanan çalışmalar hakkında bilgi veren Vali Karaömeroğlu, “150 metre uzunluğunda rıhtım, 16 metre su içi beton rıhtım, karakol binası, ambar binası, gemi gezi geçici saha imalatları, elektronik ve mekanik tesisat işlerinden oluşan bir ihalemizle inşallah Sahil Güvenliğimiz daha kapsamlı, daha düzenli bir karakola sahip olacak. Rıhtım inşaatları 2023 yılı sonunda tamamlanacak. Proje ise 2025 yılında tamamlanması planlanıyor. 133 fore kazık çakılacak. Rıhtım daha çok kazıklar üzerine oturtulacak denizin üzerinde. Onlar da her gün hemen hemen 2 kazık çakılarak yaklaşık 60 gün sürecek” diye konuştu.

“Ne kadar önemli olduğu RusyaUkrayna savaşında ortaya çıktı”
Vali Karaömeroğlu, Rusya ve Ukrayna arasında devam eden sıcak savaş sonrası yat limanının gerekliliğinin ve öneminin anlaşıldığını vurguladı. Geçmiş dönemde çok sayıda kruvaziyer gemiyi ağırlayan Sinop limanı için hazırlıklara başlanan projeyle ilgili çalışmalardan bahseden Karaömeroğlu, “Sinop kruvaziyer ve yat limanı yapılmasıyla ilgili bir Ulaştırma ve Altyapı 9. Bölge Müdürlüğü’yle bir çalışmamız var. Şuan etüt ve taslak proje çalışmamız devam ediyor. İnşallah Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu geldiğinde bu projenin önümüzdeki sene proje ihalesi aşamasına getirilmesi ve yatırım programına alınması için bir girişimimiz olacak. Turizmle ilgili daha önceden beri yat limanı projemiz vardı, önce ön limanda yapmak istedik Cezaevi surları ile denizi buluşturarak. Orada sit problemi ve kurul karşımıza çıktı. Yat limanı da vardı o projenin içerisinde, sit alanında yapamayınca açık denize doğru böyle bir projeye çevirdik. Hem kruvaziyer gemileri için yeni bir Mendirek yapalım dedik, hem günümüzde artık ne kadar önemli olduğu bu RusyaUkrayna savaşında ortaya çıktı, yat limanını zamanında yapmış olsaydık bu Sinop yat limanı çok işler halde olurdu. Rus ve Ukraynalı oligarkların yatlarını bıraktığı bir yat limanı olurdu. Ne kadar hızlı karar verir ve yaparsak inşallah gelecekte bu yat turizminde gereken payı alırız inşallah” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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