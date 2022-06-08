Sinoplu öğrenci, ‘15 Temmuz’ konulu resim yarışmasında Türkiye birincisi oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sinoplu öğrenci, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” konulu ulusal resim yarışmasında Türkiye birincisi oldu.

Tüm Türkiye’den ilkokul öğrencilerinin katıldığı “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” konulu resim yarışmasında Sinop’un Dikmen ilçesinde Şehit Bahattin Dolma İlkokulu 4/A sınıfı öğrencisi Buğlem Büşra Sancaktaroğlu, Türkiye birincisi oldu. Minik öğrenciyi makamında ağırlayan İlçe Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, tebrik ederek hediye takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.