Sinoplu öğrenci, ‘15 Temmuz’ konulu resim yarışmasında Türkiye birincisi oldu

Sinoplu öğrenci, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” konulu ulusal resim yarışmasında Türkiye birincisi oldu.
Tüm Türkiye’den ilkokul öğrencilerinin katıldığı “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” konulu resim yarışmasında Sinop’un Dikmen ilçesinde Şehit Bahattin Dolma İlkokulu 4/A sınıfı öğrencisi Buğlem Büşra Sancaktaroğlu, Türkiye birincisi oldu. Minik öğrenciyi makamında ağırlayan İlçe Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, tebrik ederek hediye takdim etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.