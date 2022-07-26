Sinop’ta deniz kenarında roket mermisi bulundu

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Sinop’un Ayancık ilçesi, Sinop karayolu Yeniçam mevkisi sahilinde roket mermisi bulundu.

AyancıkSinop karayolu üzerindeki Erfelek ilçesine bağlı Yeniçam köyünde kıyıya roket mermisi vurdu. Vatandaşlar tarafından bulunan roket mermisi güvenlik güçleri tarafından bölgeden alındı.

Edinilen bilgiye göre, Yeniçam sahilinde Recep Karabaş adlı vatandaş tarafından sahilde roket mermisi bulundu. Olayın güvenlik güçlerine haber verilmesi ardından Erfelek Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye gelerek güvenlik önlemi aldı. Roket mermisi güvenli bir şekilde incelenmek üzere bölgeden alındı.

Roket mermisinin RusyaUkrayna arasında süren savaş nedeniyle Karadeniz'de sürüklenerek kıyıya vurduğu tahmin ediliyor.

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