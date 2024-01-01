Sinop'ta 5 evin zarar gördüğü yangında 2 kişi öldü

İlçeye bağlı Dağtabaklı köyünde Reşit Sevimoğlu'na ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, AFAD İLE Boyabat ve Saraydüzü Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle 4 eve daha sıçrayan yangın, ekiplerin 4 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında zarar gören evlerin enkazlarında arama yapan ekipler, Reşit ve Münevver Sevimoğlu'nun cansız bedenlerine ulaştı.

Cenazeler incelemelerin ardından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Valilikten yapılan yazılı açılamada ​​​​​​Boyabat ilçesi Dağtabaklı köyünde bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldiğini belirtildi.

Yangın sonrası köye belediye ve Orman İşletmeye ait 3 itfaiye, 2 arazöz, 4 jandarma asayiş timi, bir jandarma asayiş komando timi, AFAD, sağlık ve YEDAŞ ekiplerinin sevk edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ekiplerimizin müdahalesi sonucu yangın söndürülmüş olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Meydana gelen yangın neticesinde, 3’ü yazlık ev olarak kullanılan 5 ahşap ev tamamen yanmış olup yangın esnasında evde olduğu değerlendirilen 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Konuya ilişkin incelemeler adli makamlarca yürütülmektedir."

​​​​​​​Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.