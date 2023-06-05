AA

Sinop’ta etkili olan sağanak nedeniyle iki ilçede taşımalı eğitime bugün ara verildi.

AA'nın haberine göre, Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde sağanağın bugün öğle saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Kuvvetli ve gök gürültülü sağanak nedeniyle bugün Ayancık ve Türkeli ilçelerinde tedbir amaçlı olarak taşımalı eğitime ara verildiği ifade edilen açıklamada, Erfelek Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı’nın da bugün için ziyarete kapatıldığı bildirildi.

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, il genelinde yağış sebebiyle olumsuz bir durumun bulunmadığını vurgulayarak, "İki ilçemizde köylerdeki öğrencilerimiz için tedbir amaçlı taşımalı okulları tatil ettik" dedi.