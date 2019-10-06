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Sinop’ta korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

İHA

Sinop’un Türkeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Sinop’ta korkunç kaza

Kaza, Türkeli-Güzelkent karayolunun 1. kilometresinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Türkeli ilçesinden Güzelkent istikametine seyir halinde olan Gülat Elmas idaresindeki otomobil, Belediye Mezarlığı mevkisinde önündeki aracı sollama yaptığı sırada karşı yönden gelen Tahir Özçelik yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

İHA'nın haberine göre; kazada, Basri Özçelik olay yerinde, otomobil sürücüsü Gülat Elmas ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Diğer aracın sürücüsü Tahir Özçelik ve Bahri Özçelik, Türkeli Devlet Hastanesinde kaldırılarak yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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