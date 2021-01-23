Sinovac aşısı - CoronaVac - Çin aşısı yeni dozlar ne zaman gelecek? Uzun zamandır araştırılan bu sorunun cevabıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklama geldi. Peki, korona aşısı yeni dozları ne zaman gelecek? İşte merak edilen detaylar...

YENİ DOZ AŞILAR NE ZAMAN GELECEK?

Çin'den gelecek yeni aşılarla ilgili soruya ise Cumhurbaşkanı Erdoğan şu cevabı verdi:

Arkadaşlar önce aşı konusunda şu anda ikinci parti aşımız nasip olursa yani onayı çıktı Çin'den. Büyük ihtimalle bu hafta sonuna kadar gelebilir. Beklentimiz 10 milyon gelecek ve bu yaş grubu, huzurevlerinde vesaire kalanlarına yönelik aşılarımız devam edecek. Aşı süreci devam edecek.