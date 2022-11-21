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Haberler Televizyon "Sipahi"den nefes kesen ilk tanıtım! ‘Sipahi’ çok yakında Show TV’de! İşte Sipahi’nin İlk Tanıtımı
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‘Sipahi’ çok yakında Show TV’de! İşte Sipahi’nin İlk Tanıtımı

Show TV’de ekrana gelecek olan, yapımını CNP Film’in, yapımcılığını Mehmet Canpolat ve Sadi Canpolat’ın üstlendiği, başrollerinde Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık’ın yer aldığı, yılın büyük merakla beklenen yapımı “Sipahi”nin nefes kesen ilk tanıtımı izleyiciyle buluştu.

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın yetiştirdiği en yetenekli ajanlardan Korkut Ali Türkoğlu (Kaan Yıldırım) ve kahraman istihbaratçıların gerçekleştirdiği operasyonları konu alan diziden ilk görüntüler büyük beğeni topladı. Türkiye’ye yönelik tehditleri büyük fedakarlıklarla engelleyen MİT ajanlarının hikayesini anlatan Sipahi, görkemli prodüksiyonuyla da dikkat çekti.

İşte Sipahi’nin İlk Tanıtımı;

Dizinin konusuna gelince; Batı’nın karanlık güçlerinin desteklediği ‘Manager’ yapılanması, Türkiye için açık tehdit haline gelmiştir. Türkiye’de kaos yaratacak, halkı korku ve paniğe sevk edecek kanlı terör eylemleri gerçekleşmektedir. Türk ekonomisi çeşitli sınavlardan geçmekte, Metavarse, dark web, kripto iletişim sistemleri ve internet sistemleri üzerinden ülkenin en hassas noktaları siber saldırılara uğramaktadır. Bu karmaşık ve komplike düşman; ülke içindeki çok çeşitli grupları da aktif olarak kullanmaktadır. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın Sipahileri, bu tehlikeyi fark eder ve süratle reaksiyon gösterir.


Senaryosunu Ali Doğançay’ın yazdığı, yönetmenliğini ise Hakan İnan’ın üstlendiği Sipahi’nin kadrosunda; Sinan Tuzcu, Başak Gümülcinelioğlu, Erkan Bektaş, Nurettin Sönmez, Çağdaş Onur Öztürk, Serhat Nalbantoğlu, Emre Bulut, Gözde Okur, Elit Andaç Çam, Zeynep Oymak, Berrin Arısoy, İsmail Düvenci ve Selçuk Borak gibi başarılı isimler yer alıyor.

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