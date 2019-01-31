Olay, dün saat 16.00 sıralarında Şehitkâmil Nüfus Müdürlüğü'nde meydana geldi. İddiaya göre, burada görevli memur Emine Yüce ile hemen işleminin yapılmasını isteyen ve ismi öğrenilemeyen bir kadın arasında tartışma çıktı.

DHA'nın haberine göre, tartışma sırasında öfkeli kadın, tokat atmaya çalıştığı Yüce'yi saçlarından tutarak yere düşürdü. Saçı kopan ve görevliler tarafından hastaneye kaldırılan Emine Yüce, darp raporu alarak kendisine saldıran ismi öğrenilemeyen kadından şikayetçi oldu.



Yaşananların ardından Türk Büro-Sen üyeleri öğle vakti Şehitkamil Nüfus Müdürlüğü önünde yaşananları protesto için basın açıklaması yaptı. Türk Büro-Sen Gaziantep Şube Başkanı Atilla Özbay, saldırıların sonlanması için gerekli önlemlerin alınmasını isteyerek, "Şehitkâmil Nüfus Müdürlüğü'nde görevli memur arkadaşımız Emine Yüce fiziki saldırıya uğramıştır. Önlem alınması için daha ne beklenmektedir İlla ölüm olayı mı olması gerekiyor. Nüfus müdürlüklerinde görevli polis memuru veya güvenlik görevlisi bulunmamaktadır. Bu da olaylara davetiye çıkarılmaktadır. İvedilikle bu kurumlarda polis ya da güvenlik istihdam edilmesi gerekmektedir" dedi.



