Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, berberini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumasına benzetti

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, berberini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koruma müdürü Muhsin Köse'ye benzetti.

Vucic, akşam saatlerinde katılacağı bir televizyon programı için saç tıraşı olduğu sırada paylaştığı videoda, usturayı boynunun etrafında gezdiren berberine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumasına benzemesi nedeniyle güvendiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Koruma Müdürü Muhsin Köse

Vucic, "Berberim, özel bir vaka. Kendisi mesleğinin zirvesinde bir profesyonel fakat Erdoğan'ın korumalarınınkine benzeyen bıyıklarıyla tanınıyor. Bıyıkları tıpkı Erdoğan'ın koruma müdürünün bıyıklarına benziyor. Bitirmeden önce her defasında jileti, usturayı boynumun etrafında gezdirirken ‘Bana güveniyor musun?' diye soruyor. Tabii ki güveniyorum, bana arkadaşlarımdan birinin korumasını hatırlatıyorsun, sana nasıl güvenmem?" dedi.