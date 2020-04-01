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Sırbistan’da sokağa çıkma yasağını delen 'ağaç' yakalandı

Sırbistan’da koronavirüs salgını nedeni ile ilan edilen sokağa çıkma yasağını ağaç kılığına girerek, delen bir vatandaş polis tarafından yakalandı

ağaç kılığına giren adam
İHA

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeni ile birçok ülke sokağa çıkma yasağı ilan etti.

İHA'nın haberine göre sokağa çıkma yasağı ilan eden ülkelerden biri olan Sırbistan’da bir vatandaş kendisine ağaç süsü vererek yasağı delmeye çalıştı.

Sırbistan polisinin durumun farkına varmasıyla sokağa çıkma yasağını delen vatandaş gözaltına alınırken, yasağı delen kişinin 3 gündür bu şekilde sokağa çıktığı anlaşıldı.

Sırbistan’da sokağa çıkma yasağına uymayanlara ciddi cezalar uygulanıyor.

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