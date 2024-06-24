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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Şirketlerin dijital Kurban Bayramı destekleri yüzde 70 arttı - İş-Yaşam Haberleri

        Şirketlerin dijital Kurban Bayramı destekleri yüzde 70 arttı

        Şirketlerin dijital Kurban Bayramı çözümlerine talepleri yüzde 70 oranında artış gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2024 - 12:33 Güncelleme: 24.06.2024 - 12:33
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        Dijital bayram destekleri yüzde 70 arttı
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        Sadakat şirketi Momento, şirketlerin Kurban Bayramı desteklerine ilişkin verilerini açıkladı. Çalışanlara dijital bir kod aracılığıyla dilediği ürünü online satın alma fırsatı sunan dijital çözümlere talep yüzde 70 yükseliş gösterdi.

        Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Momento’nun Satış ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emrah Gövenç, şunları söyledi: “E-ticaret platformlarının yükselişi, mobil cüzdanlar ve dijital ödeme yöntemlerinin giderek daha fazla benimsenmesi, iş hayatında hibrit çalışmanın yaygınlaşması ve Z kuşağının çalışma hayatına dahil olmasıyla birlikte dijital çözümlerimize talep her geçen gün artıyor. On binlerce seçkin markanın marketten giyime, çocuk ürünlerinden elektroniğe pek çok kategoride ürününün yer aldığı portalımız üzerinden çalışanlar online bir kod aracılığıyla dilediği ürünü temassız, hızlı ve kolay bir şekilde alabiliyor. Bu yılki Kurban Bayramı harcamalarına baktığımızda dijital ödüllendirmede market, giyim ve teknoloji kategorileri öne çıkarken, kartlı ödüllendirmede ise market, giyim ve ayakkabı kategorilerinin tercih edildiğini görüyoruz. Dijital çözümlerimize olan talebin gelecek yıllarda da katlanarak artmasını bekliyoruz.”

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