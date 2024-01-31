Üzerine kaya parçaları düşen kepçenin operatörü yaralandı

ŞIRNAK'ta kömür ocağında, üzerine kaya parçaları düşen kepçenin operatörü M.B., yaralandı.

Merkeze bağlı Toptepe köyü mevkisindeki 1 Nolu Kömür Ocağı'nda yapılan çalışma sırasında kepçenin üzerine kaya parçaları düştü. Kaya parçalarının altında kalan kepçenin operatörü M.B. yaralandı. İhbarla bölgeye AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Operatör M.B., ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı. M.B. ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. M.B.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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