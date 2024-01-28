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        Şırnak, Siirt ve Bingöl'de 131 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Şırnak, Siirt ve Bingöl'de kar ve tipi nedeniyle 131 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 14:38 Güncelleme: 28.01.2024 - 14:38
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        Şırnak, Siirt ve Bingöl'de 131 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
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        Şırnak, Siirt ve Bingöl'de kar ve tipi nedeniyle 131 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Şırnak'ta kar dolayısıyla merkeze bağlı 3, ilçelerden Uludere'de 5 ve Beytüşşebap'ta 20 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

        Belediye ekipleri, kent merkezinde ana arterlerin açık kalması çalışmalarını sürdürüyor.

        İl Özel İdaresi ve karayolları ekipleri de kent merkezi dışında kalan yolların açılması için çalışma yürütüyor.

        Öte yandan, kar kalınlığının 1 metreyi aştığı Beytüşşebap ve Uludere'de, enerji nakil hatlarının zarar görmesi nedeniyle zaman zaman elektrik kesintileri yaşanıyor.

        - Siirt

        Siirt de kar nedeniyle Pervari'de 8, Şirvan'da 4, Eruh'ta ise 1 köy yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi ve Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışma yapıyor.

        - Bingöl

        Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar dolayısıyla merkeze bağlı 16, ilçelerden Adaklı'da 18, Genç'te 16, Karlıova'da 19, Kiğı'da 1, Solhan'da 11, Yayladere'de 7 ve Yedisu'da 2 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Yolların açılması için 110 ekip, 20 greyder, 14 loder, 10 kepçe, 5 dozer, 4 kar küreme ve 3 kar savurma aracıyla çalışma yürütülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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