Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyette işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 6 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2 şüpheli ise ilgili il birimlerine teslim edildi.​​​​​​​