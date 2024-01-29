Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak´ta bir haftada terör operasyonlarında 2 tutuklama

        ŞIRNAK'ta polis ekiplerinin son 1 haftada terör örgütü PKK/KCK´ya yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 16:30 Güncelleme: 29.01.2024 - 16:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak´ta bir haftada terör operasyonlarında 2 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        ŞIRNAK'ta polis ekiplerinin son 1 haftada terör örgütü PKK/KCK´ya yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 22-28 Ocak tarihlerinde terör örgütü PKK/KCK´ya yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 2´si tutuklanırken, 4´ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Marmara'da kar yağışı etkili oldu!
        Marmara'da kar yağışı etkili oldu!
        Kilisedeki saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı!
        Kilisedeki saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı!
        Kendi rekorunu kırdı... 123 bin kişi akın etti!
        Kendi rekorunu kırdı... 123 bin kişi akın etti!
        İşte Torrent & Boey gerçekleri!
        İşte Torrent & Boey gerçekleri!
        Ağır itham
        Ağır itham
        Kenan Yıldız için sert sözler
        Kenan Yıldız için sert sözler
        AYM'den kadınları ilgilendiren haber! İptal edildi
        AYM'den kadınları ilgilendiren haber! İptal edildi
        Dünyanın en iyi 100 plajı! Türkiye'den bir koy listede
        Dünyanın en iyi 100 plajı! Türkiye'den bir koy listede
        Fed'den faiz indirimi sinyali gelir mi
        Fed'den faiz indirimi sinyali gelir mi
        "İstanbul'u dünya yıldızı haline getireceğiz"
        "İstanbul'u dünya yıldızı haline getireceğiz"
        Emekliye temmuz ayında ekstra artış olacak mı?
        Emekliye temmuz ayında ekstra artış olacak mı?
        Volvo'nun Çinli kardeşi Türkiye'ye geliyor
        Volvo'nun Çinli kardeşi Türkiye'ye geliyor
        Bitkisel hayattan çıktı! Unutmadığı tek şey şarkılar...
        Bitkisel hayattan çıktı! Unutmadığı tek şey şarkılar...
        Kar geldi ama... İşte hava son durum
        Kar geldi ama... İşte hava son durum
        En büyük düşüş İstanbul'da
        En büyük düşüş İstanbul'da
        Fenerbahçe transferi açıkladı
        Fenerbahçe transferi açıkladı
        100 bin TAG sürücüsünü kutladı
        100 bin TAG sürücüsünü kutladı
        Londra'da "Gazze için Küresel Vicdan Konferansı"
        Londra'da "Gazze için Küresel Vicdan Konferansı"
        Kadro dışı kaldı, formayı kaptı, rekor kırdı
        Kadro dışı kaldı, formayı kaptı, rekor kırdı
        X'ten kaldırıldı
        X'ten kaldırıldı

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 27 şüpheliye adli işlem
        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 27 şüpheliye adli işlem
        Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı
        Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı
        Şırnak´ta 12 köy ve 8 mezraya ulaşım sağlanamıyor
        Şırnak´ta 12 köy ve 8 mezraya ulaşım sağlanamıyor
        Şırnak, Siirt ve Bingöl'de 131 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Şırnak, Siirt ve Bingöl'de 131 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Şırnak´ta iş yerinden 26 ruhsatsız tabanca ve mühimmat ele geçirildi
        Şırnak´ta iş yerinden 26 ruhsatsız tabanca ve mühimmat ele geçirildi
        Şırnak'ta Gabar Dağı bölgesi "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
        Şırnak'ta Gabar Dağı bölgesi "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi