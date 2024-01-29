Şırnak´ta bir haftada terör operasyonlarında 2 tutuklama

ŞIRNAK'ta polis ekiplerinin son 1 haftada terör örgütü PKK/KCK´ya yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 22-28 Ocak tarihlerinde terör örgütü PKK/KCK´ya yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 2´si tutuklanırken, 4´ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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