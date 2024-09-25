Bakan Güler: Artık Gabar ve Kato dağları terörle değil, petrolle anılıyor (2)

VATANDAŞLARLAÇAY İÇİP, SOHBET ETTİ

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a gelen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, kent merkezi Prestij Caddesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Bakan Güler, ziyaretinde karşılaştığı çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Ziyaretinin ardından Kent Meydanı’na geçen Bakan Güler ve beraberindekiler vatandaşlarla çay içip, sohbet etti. Ardından Şırnak Valiliği’ne geçen Bakan Güler’i Vali Birol Ekici, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyüklebelebici ve vali yardımcıları karşıladı. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Güler, Vali Ekici ile makamında basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.