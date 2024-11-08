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        Şırnak'ta ev yangınında 5'ü çocuk 7 kişi dumandan etkilendi

        ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde bir evde çıkan yangında, 5'ü çocuk 7 kişi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 00:39 Güncelleme: 08.11.2024 - 00:45
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        Şırnak'ta ev yangınında 5'ü çocuk 7 kişi dumandan etkilendi
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        ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde bir evde çıkan yangında, 5’ü çocuk 7 kişi dumandan etkilendi.

        Yangın, geç saatlerde Başak Mahallesi'ndeki bir evde çıktı. Evde çıkan yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında aynı aileden İslam İ. (34), C.İ. (28), A.İ. (9), M.İ. (8), N.İ. (5), M.İ. (4) ve M.İ. (1) dumandan etkilendi. Yaralılar, Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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