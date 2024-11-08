Şırnak'ta ev yangınında 5'ü çocuk 7 kişi dumandan etkilendi

Yangın, geç saatlerde Başak Mahallesi'ndeki bir evde çıktı. Evde çıkan yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında aynı aileden İslam İ. (34), C.İ. (28), A.İ. (9), M.İ. (8), N.İ. (5), M.İ. (4) ve M.İ. (1) dumandan etkilendi. Yaralılar, Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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