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        Şırnak'ta 13 bölge için 'özel güvenlik' kararı

        ŞIRNAK Valiliği, 13 bölgenin 13 Kasım'dan itibaren 15 gün süre ile 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 11:18 Güncelleme: 12.11.2024 - 11:18
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        Şırnak'ta 13 bölge için 'özel güvenlik' kararı
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        ŞIRNAK Valiliği, 13 bölgenin 13 Kasım'dan itibaren 15 gün süre ile 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildiğini duyurdu.

        Valilikten yapılan açıklamada, "Şırnak ili mülki sınırları içerisinde yer alan; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesinin (c) fırkası ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden; Şırnak Valiliğince; Bestler Dereler, Gabar Dağı, Cudi Dağı, Kurt Dağı Bölgesi, Kelmehmetler, Dönmezler, Kovankaya, Tahtareş, Hüsrevpaşa, Suhurpaşayayla, İncebeldağları, Faraşin, Altındağları ve Oymakaya bölgelerinde, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkûr bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 13 Kasım 2024 (Dahil) – 27 Kasım 2024 (Dahil) tarihleri arasında 15 gün 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiştir" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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