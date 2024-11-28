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        Suriye'de cansız bedeni bulunan Hüsamettin, Silopi'de toprağa verildi

        ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde 17 Kasım'da kaybolan Dicle Nehri'ndeki aramalarda önceki gün Suriye'nin Derik bölgesinde cansız bedeni bulunan Hüsamettin Yalgettekin (22), son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 12:49 Güncelleme: 28.11.2024 - 12:55
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        Suriye'de cansız bedeni bulunan Hüsamettin, Silopi'de toprağa verildi
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        ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde 17 Kasım'da kaybolan Dicle Nehri’ndeki aramalarda önceki gün Suriye’nin Derik bölgesinde cansız bedeni bulunan Hüsamettin Yalgettekin (22), son yolculuğuna uğurlandı.

        Silopi ilçesinde yaşayan Hüsamettin Yalgettekin’den evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. En son 17 Kasım saat 11.00 sıralarında Cizre'de olduğu tespit edilen Yalgettekin için 20 Kasım’da AFAD ve Cizre Belediyesi dalgıç ekipleri tarafından Dicle Nehri’nde arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmaları sürerken, Yalgettekin'in cansız bedeni, önceki gün Suriye'nin Derik bölgesinde Dicle Nehri’nde bulundu. Suriye arama-kurtarma ekipleri tarafından bulunan Yalgettekin'in cenazesinin fotoğrafları ailesine ulaştırılarak teşhis edildi.

        Hüsamettin Yalgettekin’in cenazesi Suriye’den Irak’a, ardından Habur Sınır Kapısı’ndan Silopi ilçesine getirildi. Şırnak Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından, Yalgettekin'in cenazesi gece saatlerinde Silopi Ofis Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verildi.

        Galeri
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        Galeri

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