Şırnak'ta terör operasyonu; 13 tutuklama
ŞIRNAK'ta, polis ekiplerinin PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarında gözaltına alınan 15 şüpheliden 13'ü tutuklandı.
ŞIRNAK’ta, polis ekiplerinin PKK/KCK ve FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonlarında gözaltına alınan 15 şüpheliden 13’ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik kent genelinde yapılan operasyonlarda, 15 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13’ü, çıkarıldığı mahkemede tutuklanıp cezaevine gönderildi, 2 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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