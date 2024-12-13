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        Kolu kamyonet kapısına sıkıştı; itfaiye müdahalesi ile kurtarıldı

        ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde kolu kamyonet kasasının kapısına sıkışan Mehmet B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 11:42 Güncelleme: 13.12.2024 - 11:45
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        Kolu kamyonet kapısına sıkıştı; itfaiye müdahalesi ile kurtarıldı
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        ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde kolu kamyonet kasasının kapısına sıkışan Mehmet B., itfaiye ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Cizre ilçesi Yafes Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün yük boşaltmak için iş yerine yanaştırdığı 01 ACL 045 plakalı kamyonetin kasa kapısına, aracı arkasında bulunan Mehmet B.'nin kolu sıkıştı. İhbarla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile Mehmet B.'nin kolu, kapının kesilmesiyle sıkıştığı yerden çıkarıldı. Mehmet B., ilk müdahalenin ardından Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet B.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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