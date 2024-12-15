Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta kayıp çobanın, Dicle Nehri'nde cansız bedeni bulundu

        ŞIRNAK'ın Güçlükonak ilçesinde hayvan otlatmaya gittiği bölgede kaybolan Muhsin Gök'ün (26), Dicle Nehri'nde cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 17:15 Güncelleme: 15.12.2024 - 17:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta kayıp çobanın, Dicle Nehri'nde cansız bedeni bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        ŞIRNAK’ın Güçlükonak ilçesinde hayvan otlatmaya gittiği bölgede kaybolan Muhsin Gök’ün (26), Dicle Nehri’nde cansız bedeni bulundu.

        Güçlükonak ilçesine bağlı Damlabaşı köyü kırsalında arkadaşıyla birlikte hayvan otlatmaya giden Muhsin Gök’ün kaybolduğu ihbarı üzerine, bölgeye AFAD, Cizre Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalarda Gök'ün kıyafetleri, Dicle Nehri'nin kıyısında bulundu. Nehirde yapılan aramada, yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta Muhsin Gök’ün cansız bedeni bulundu.

        Muhsin Gök’ün cenazesi, otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Harçlığını çıkarmak için taksicilik yapan üniversiteliyi öldürdüler!
        Harçlığını çıkarmak için taksicilik yapan üniversiteliyi öldürdüler!
        İsrail'den Golan Tepeleri planı
        İsrail'den Golan Tepeleri planı
        İstanbul'da iki ayrı otobüs kazasında 2 can kaybı!
        İstanbul'da iki ayrı otobüs kazasında 2 can kaybı!
        Esad ve ailesi neden Rusya'ya kaçtı, yargılama yolu açık mı?
        Esad ve ailesi neden Rusya'ya kaçtı, yargılama yolu açık mı?
        Ferdi Tayfur hastaneye kaldırıldı
        Ferdi Tayfur hastaneye kaldırıldı
        Maliye'den kartelleşme eğiliminin yüksek olduğu firmalara inceleme
        Maliye'den kartelleşme eğiliminin yüksek olduğu firmalara inceleme
        Kendi sonlarını hazırladılar
        Kendi sonlarını hazırladılar
        “Suriye’deki yeni yönetime şans verilmeli"
        “Suriye’deki yeni yönetime şans verilmeli"
        İsrail, Suriye'nin güneyinde 3 köyü daha işgal etti
        İsrail, Suriye'nin güneyinde 3 köyü daha işgal etti
        Bakan Yardımcısı Gürcan'dan harcama limiti açıklaması
        Bakan Yardımcısı Gürcan'dan harcama limiti açıklaması
        Ankaralı Turgut hayatını kaybetti
        Ankaralı Turgut hayatını kaybetti
        Transferin şifresi çok yönde!
        Transferin şifresi çok yönde!
        "6 kişilik ailenin tamamı aynı diş fırçasını kullanmış!"
        "6 kişilik ailenin tamamı aynı diş fırçasını kullanmış!"
        F.Bahçe evinde moral peşinde!
        F.Bahçe evinde moral peşinde!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu İsmail Bezirci!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu İsmail Bezirci!
        Karbonat gerçekten zayıflatıyor mu?
        Karbonat gerçekten zayıflatıyor mu?
        Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı yarın
        Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı yarın
        Yetenek yarışmasında mayo giydirdiler
        Yetenek yarışmasında mayo giydirdiler
        'O sahnede Kemal Sunal sitem etti'
        'O sahnede Kemal Sunal sitem etti'
        Yılbaşında gidebileceğiniz vizesiz ülkeler
        Yılbaşında gidebileceğiniz vizesiz ülkeler

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Şırnak'ta kaybolan çobanın cesedi bulundu
        GÜNCELLEME - Şırnak'ta kaybolan çobanın cesedi bulundu
        Şırnak'ta kaybolan çoban için Dicle Nehri'nde arama çalışması başlatıldı
        Şırnak'ta kaybolan çoban için Dicle Nehri'nde arama çalışması başlatıldı
        Şırnak Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
        Şırnak Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
        Şırnak'ta Yerli Malı Haftası etkinliği düzenlendi
        Şırnak'ta Yerli Malı Haftası etkinliği düzenlendi
        Kolu kamyonet kapısına sıkıştı; itfaiye müdahalesi ile kurtarıldı
        Kolu kamyonet kapısına sıkıştı; itfaiye müdahalesi ile kurtarıldı
        Şırnak'ta denetimli serbestlikteki hükümlülerin çalışmasına yönelik protoko...
        Şırnak'ta denetimli serbestlikteki hükümlülerin çalışmasına yönelik protoko...