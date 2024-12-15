Şırnak'ta kayıp çobanın, Dicle Nehri'nde cansız bedeni bulundu

Muhsin Gök’ün cenazesi, otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güçlükonak ilçesine bağlı Damlabaşı köyü kırsalında arkadaşıyla birlikte hayvan otlatmaya giden Muhsin Gök’ün kaybolduğu ihbarı üzerine, bölgeye AFAD, Cizre Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalarda Gök'ün kıyafetleri, Dicle Nehri'nin kıyısında bulundu. Nehirde yapılan aramada, yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta Muhsin Gök’ün cansız bedeni bulundu.

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