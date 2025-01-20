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        Şırnak'ta ambulans helikopter, 5 aylık bebek için havalandı

        ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde zatürre (pnömoni) tedavisi gören 5 aylık E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 10:24 Güncelleme: 20.01.2025 - 10:25
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        Şırnak'ta ambulans helikopter, 5 aylık bebek için havalandı
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        ŞIRNAK’ın Cizre ilçesinde zatürre (pnömoni) tedavisi gören 5 aylık E.D., ambulans helikopter ile Elazığ’a sevk edildi.

        Cizre ilçesinde 5 aylık E.D. rahatsızlanınca, ailesi Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Pnömoni teşhisi konulan E.D.’nin, ileri tetkik ve tedavisi için sevkine karar verildi. E.D.’nin sağlık durumunun ciddi olması nedeniyle, Acil Sağlık Hizmetleri'ne bağlı Sağlık Komuta ile yapılan görüşmelerin ardından İl Sağlık Müdürlüğü'nden ambulans helikopter talep edildi. Kısa sürede ilçeye ulaşan ambulans helikoptere alınan E.D., Elazığ’a sevk edilerek tedaviye alındı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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