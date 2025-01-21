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        Şırnak'ta 2 bebek, ambulans uçak ile İstanbul'a sevk edildi

        ŞIRNAK'ta kardiyovasküler hastalıkları bulunan 2 bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 10:51 Güncelleme: 21.01.2025 - 10:55
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        Şırnak'ta 2 bebek, ambulans uçak ile İstanbul'a sevk edildi
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        ŞIRNAK'ta kardiyovasküler hastalıkları bulunan 2 bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

        Şırnak Devlet Hastanesi'nde takibi yapılan, kardiyovasküler hastalıkları bulunan 2 aylık ve 4 günlük2 bebeğin, ileri tetkik ve tedavi amacıyla sevklerine karar verildi. Bebeklerin durumlarının ciddi olması nedeniyle Acil Sağlık Hizmetleri'ne bağlı Sağlık Komuta ile yapılan görüşmelerin ardından İl Sağlık Müdürlüğü'nden ambulans uçak talep edildi. Kısa sürede Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na ulaşan ambulans uçağa alınan bebekler, İstanbul Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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