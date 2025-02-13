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        Silopili Ramazan Güzel, Wushu Kungfu Türkiye şampiyonu oldu

        ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde Yalova'da düzenlenen 2025 Wushu Kungfu Türkiye Şampiyonası'na katılan Ramazan Güzel, Sanda 45 kiloda Türkiye şampiyonu oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 20:44 Güncelleme: 13.02.2025 - 20:50
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        Silopili Ramazan Güzel, Wushu Kungfu Türkiye şampiyonu oldu
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        ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde Yalova’da düzenlenen 2025 Wushu Kungfu Türkiye Şampiyonası'na katılan Ramazan Güzel, Sanda 45 kiloda Türkiye şampiyonu oldu.

        Wushu Kungfu sporcusu Silopili Ramazan Güzel, 4-16 Şubat tarihleri arasında Yalova'da düzenlenen ‘TÜGVA Şehitlerimize Rahmet Filistin'e Destek 2025 Wushu Kungfu Türkiye Şampiyonası'na katıldı. Gençler Sanda 45 kilo kategorisinde yarışan Güzel, finalde Samsunlu rakibini yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Şampiyonluk sonrası büyük sevinç yaşayan Güzel, başarısını antrenörü Hüsnü Ersarı ile birlikte kutladı. Silopi Gençlik Spor Müdürü Öner Akdan da, Ramazan Güzel’i başarısından dolayı tebrik etti.

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