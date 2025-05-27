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        Annesi ile 2 kardeşinin öldüğü kazada Ceylan da kurtarılamadı (2)

        ANNESİVE KIZ KARDEŞLERİNİN YANINA DEFNEDİLDİŞırnak'ta hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada annesi Azime Aytaş ile kız kardeşleri Nesrin ve Sibel'in ardından bu sabah tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Ceylan Aytaş'ın cenazesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla Silopi ilçesine getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 13:20 Güncelleme: 27.05.2025 - 13:20
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        Annesi ile 2 kardeşinin öldüğü kazada Ceylan da kurtarılamadı (2)
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        ANNESİVE KIZ KARDEŞLERİNİN YANINA DEFNEDİLDİ

        Şırnak’ta hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada annesi Azime Aytaş ile kız kardeşleri Nesrin ve Sibel'in ardından bu sabah tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Ceylan Aytaş’ın cenazesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne ait cenaze aracıyla Silopi ilçesine getirildi. Yenişehir Mahallesi'ndeki Mekke Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Başak Mezarlığı’na getirilen Ceylan Aytaş, annesi ve kız kardeşlerinin yanında gözyaşlarıyla toprağa verildi. Kız kardeşlerin babası Mehmet Aytaş da taburcu edilip Ceylan'ın cenazesine katıldı. Aytaş'ın diğer kızı Leyla Aytaş’ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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