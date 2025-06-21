Şırnak'ta örtü yangını

Cudi Dağı eteklerindeki ormanda, henüz bilinmeyen bir nedenle öğle saatlerinde örtü yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlerin söndürülmesi için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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