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        Şırnak'ta örtü yangını

        ŞIRNAK'ın Cudi Dağı eteklerinde örtü yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 15:35 Güncelleme: 21.06.2025 - 15:40
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        Şırnak'ta örtü yangını
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        ŞIRNAK'ın Cudi Dağı eteklerinde örtü yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlere ekiplerin müdahalesi sürüyor.

        Cudi Dağı eteklerindeki ormanda, henüz bilinmeyen bir nedenle öğle saatlerinde örtü yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlerin söndürülmesi için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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