Gülizar bıçaklanarak öldürüldü; şüphelinin ifadesi ortaya çıktı (5)

'BIÇAKLAMAYADEVAM EDECEKTİM’

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Gülizar Yıldız'ı (29) öldüren Remzi Kayaalp'in ifadesi ortaya çıktı. Tutuklanan Kayaalp'ın ifadesinde, "Kadın içeri girdi, elimde bıçak vardı. Bir anda bıçakladım. Bıçaklamaya devam edecektim, beni tutup elimden aldılar" dedi. Bazı görgü tanıkları da verdikleri ifadede; Kayaalp'in Gülizar'ın boğazını da kesmeye çalıştığını ancak lokantadakilerin müdahalesiyle bu eylemi gerçekleştiremediğini söyledi.