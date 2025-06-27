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        Klimaya su doldururken elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti

        ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, klimanın haznesine su doldurduğu sırada elektrik akımına kapılan Fatma Öngün (49), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 11:13 Güncelleme: 27.06.2025 - 11:15
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        Klimaya su doldururken elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti
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        ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, klimanın haznesine su doldurduğu sırada elektrik akımına kapılan Fatma Öngün (49), hayatını kaybetti.

        Olay, 25 Haziran'da Silopi ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Fatma Öngün, evindeki klimanın haznesine su doldurduğu sırada elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Öngün ilk müdahalenin ardından Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Fatma Öngün, doktorların tüm çabasına karşın gece saatlerinde hayatını kaybetti. Öngün'ün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Silopi ilçesine bağlı Çardaklı köyünde defnedilecek.

        Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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