Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta minibüsün taksiyle çarpıştığı kaza kamerada: 2 yaralı

        ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde taksiyle çarpışan minibüsteki 2 çocuk hafif yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 17:56 Güncelleme: 01.07.2025 - 18:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta minibüsün taksiyle çarpıştığı kaza kamerada: 2 yaralı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde taksiyle çarpışan minibüsteki 2 çocuk hafif yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, öğle saatlerinde Silopi ilçesi Kizir mevkisinde meydana geldi. Habur yönünden ilçe merkezine ilerleyen Ekrem U. yönetimindeki 73 T 2045 plakalı taksi, iddiaya göre arıza nedeniyle yavaşladı. Bu sırada arkadan gelen F.B. yönetimindeki minibüs, taksiye çarptı. Kazada, minibüsteki 2 çocuk hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalesinin ardından kontrol amaçlı Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        1 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        1 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        Orman yangınlarında son durum!
        Orman yangınlarında son durum!
        Bursa'da bir saat arayla iki deprem!
        Bursa'da bir saat arayla iki deprem!
        "Peygambere saldırıyı lanetliyorum"
        "Peygambere saldırıyı lanetliyorum"
        Leman dergisine karikatür soruşturması
        Leman dergisine karikatür soruşturması
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        Rusya, Akkuyu'daki hisselerini satışa çıkardı
        Rusya, Akkuyu'daki hisselerini satışa çıkardı
        Jhon Duran, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Jhon Duran, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Barcelona'da son 100 yılın en sıcak haziran ayı
        Barcelona'da son 100 yılın en sıcak haziran ayı
        Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi!
        Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi!
        Vahşet! Karısını yumrukla öldürdü!
        Vahşet! Karısını yumrukla öldürdü!
        Sabri Ugan için TSYD'de tören düzenlendi
        Sabri Ugan için TSYD'de tören düzenlendi
        Eski yenge aşk tatilinde
        Eski yenge aşk tatilinde
        ABD dolarında 1973'ten bu yana bir ilk
        ABD dolarında 1973'ten bu yana bir ilk
        İnanılmaz kazada 4 can kaybı!
        İnanılmaz kazada 4 can kaybı!
        TMSF, İstikbal ve Akfel Gaz'ı satışa çıkardı
        TMSF, İstikbal ve Akfel Gaz'ı satışa çıkardı
        Osimhen'e yeni teklif: Süre istedi
        Osimhen'e yeni teklif: Süre istedi
        Keçi çobanı keşfetmişti! "Burası her sene bizi şaşırtıyor"
        Keçi çobanı keşfetmişti! "Burası her sene bizi şaşırtıyor"

        Benzer Haberler

        Babasının aracını satarak turnuvaya gönderdiği engelli tenisçi başarılarıyl...
        Babasının aracını satarak turnuvaya gönderdiği engelli tenisçi başarılarıyl...
        Şırnak'ta 3 bölge 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
        Şırnak'ta 3 bölge 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
        Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
        Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 68 şüpheli hakkında adli işlem yapıld...
        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 68 şüpheli hakkında adli işlem yapıld...
        Silopi'de "Koruyucu Aile Olmak" konulu seminer düzenlendi
        Silopi'de "Koruyucu Aile Olmak" konulu seminer düzenlendi
        Şırnak'ta Dicle Nehri'nde mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
        Şırnak'ta Dicle Nehri'nde mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı