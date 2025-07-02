TIR'ın çarptığı Sevda bebek yaşamını yitirdi

ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde TIR’ın çarptığı Sevda Tutuk (2) hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Silopi ilçesinin 28’inci Cadde ile 70’inci Cadde’nin kesişiminde meydana geldi. Haşim S. yönetimindeki TIR, yola çıkan Sevda Tutuk’a çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Tutuk, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Tutuk, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Sevda Tutuk’un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Ofis Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Kazanın ardından gözaltına alınan Haşim S.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.