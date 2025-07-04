Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Gabar Dağı'nda orman yangını

        ŞIRNAK'ın Güçlükonak ilçesinde, Gabar Dağı'nda orman yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 15:33 Güncelleme: 04.07.2025 - 15:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gabar Dağı'nda orman yangını
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ŞIRNAK’ın Güçlükonak ilçesinde, Gabar Dağı’nda orman yangını çıktı. Alevlere karadan ve Diyarbakır’dan gelen jandarmaya ait yangın söndürme helikopteri ile de havadan müdahale ediliyor.

        Güçlükonak ilçesi Gabar Dağı bölgesinde öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Petrol kuyularına yakın mesafedeki yangın için ekiplerin karadan ve Diyarbakır’dan gelen jandarmaya ait yangın söndürme helikopteri ile havadan müdahalesi devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kaza sonrası yardıma giden jandarmaya saldırdılar!
        Kaza sonrası yardıma giden jandarmaya saldırdılar!
        Eski muhtar katliam yaptı! Üç kardeşi öldürdü!
        Eski muhtar katliam yaptı! Üç kardeşi öldürdü!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... 'Yeşil vatan'ın kahramanına veda!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... 'Yeşil vatan'ın kahramanına veda!
        Bodrum açıklarında 27 metrelik tekne yandı!
        Bodrum açıklarında 27 metrelik tekne yandı!
        Alevlerin arasından kurtarıldılar!
        Alevlerin arasından kurtarıldılar!
        Valilik duyurdu, deprem ikaz alarmı çalacak!
        Valilik duyurdu, deprem ikaz alarmı çalacak!
        Alev kapanında: Öleceksek birlikte öleceğiz
        Alev kapanında: Öleceksek birlikte öleceğiz
        İmamoğlu'na sahte diploma iddianamesi
        İmamoğlu'na sahte diploma iddianamesi
        Hakan Çalhanoğlu'nda dev rakip: Inzaghi devreye girdi
        Hakan Çalhanoğlu'nda dev rakip: Inzaghi devreye girdi
        Soyer ile birlikte 99 kişi için tutuklama talebi
        Soyer ile birlikte 99 kişi için tutuklama talebi
        Elektrik mi yaktı?
        Elektrik mi yaktı?
        Kamu işçisinin zam pazarlığı sürüyor: İşveren son teklifi haftaya sunacak
        Kamu işçisinin zam pazarlığı sürüyor: İşveren son teklifi haftaya sunacak
        İzmir'deki yangınlarda 3.gün!
        İzmir'deki yangınlarda 3.gün!
        Bilge Öztürk'ün okulu yandı
        Bilge Öztürk'ün okulu yandı
        Fenerbahçe, Walker dosyasını yeniden açtı!
        Fenerbahçe, Walker dosyasını yeniden açtı!
        20 milyon kişiye gösterdi
        20 milyon kişiye gösterdi
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı
        Benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı
        Galatasaray, Osimhen'in alternatifini buldu!
        Galatasaray, Osimhen'in alternatifini buldu!
        Fenerbahçe'den Asensio atağı: Teklifi duyurdular
        Fenerbahçe'den Asensio atağı: Teklifi duyurdular

        Benzer Haberler

        Türkiye'yi gezen 'Örümcek Adam' bu kez Şırnak'ta
        Türkiye'yi gezen 'Örümcek Adam' bu kez Şırnak'ta
        Şırnak'ta yaralı ve bitkin bulunan 2 kızıl şahin tedavi altına alındı
        Şırnak'ta yaralı ve bitkin bulunan 2 kızıl şahin tedavi altına alındı
        Şırnak'ta düzenlenen "Hz. Nuh'u Anma Merasimi" yarın başlıyor
        Şırnak'ta düzenlenen "Hz. Nuh'u Anma Merasimi" yarın başlıyor
        Şırnak'ta 3 gencin otomobilin bagajında yolculuk yapması cep telefonu kamer...
        Şırnak'ta 3 gencin otomobilin bagajında yolculuk yapması cep telefonu kamer...
        Şırnak'ta tarım aracının devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı
        Şırnak'ta tarım aracının devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı
        DEM Partili Silopi Belediye Başkanı Jiyan Ormanlı 'kesin ihraç' istemiyle d...
        DEM Partili Silopi Belediye Başkanı Jiyan Ormanlı 'kesin ihraç' istemiyle d...