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        Şırnak'ta sopalı, tekmeli, yumruklu kavga kamerada: 5 yaralı, 5 gözaltı

        ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde yol yapım çalışmaları kapsamında kurulan şantiye alanında köylülerle işçiler arasında çıkan tekmeli ve yumruklu kavgada 2'si asker, 5 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 11:22 Güncelleme: 11.07.2025 - 11:25
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        Şırnak'ta sopalı, tekmeli, yumruklu kavga kamerada: 5 yaralı, 5 gözaltı
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        ŞIRNAK’ın Beytüşşebap ilçesinde yol yapım çalışmaları kapsamında kurulan şantiye alanında köylülerle işçiler arasında çıkan tekmeli ve yumruklu kavgada 2’si asker, 5 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Beytüşşebap ilçesine bağlı Aşağıdere köyü yakınlarında, yol yapımı ve asfaltlama çalışmaları kapsamında kurulan mıcır ocağı şantiyesinde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle bazı köylüler, şantiye sahasına girerek görevli personelle tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme, yumruk ve sopaların kullanıldığı kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 3 firma çalışanı ile tarafları ayırmaya çalışan 2 asker yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Beytüşşebap Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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