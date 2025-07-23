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        Kavurucu sıcakta beline bağladığı büyük boy şemsiye ile çalıştı

        ŞIRNAK'ınCizre ilçesinde kamyondan yük indiren kişi, beline bağladığı büyük şemsiye ile 47 dereceyi bulan sıcak havadan korunmaya çalıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 17:13 Güncelleme: 23.07.2025 - 17:15
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        Kavurucu sıcakta beline bağladığı büyük boy şemsiye ile çalıştı
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        ŞIRNAK'ınCizre ilçesinde kamyondan yük indiren kişi, beline bağladığı büyük şemsiye ile 47 dereceyi bulan sıcak havadan korunmaya çalıştı. O anlar, kameraya yansıdı.

        Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Cizre ilçesinde hava sıcaklığı 47 dereceye ulaştı. Aşırı sıcaklarda çalışmak zorunda kalanlar, çeşitli yöntemlerle korunmaya çalıştı. Kamyon kasasında bulunan yükü indirmeye çalışan kişi, beline bağladığı büyük boy şemsiye ile sıcak havadan korunmaya çalıştı. O anlar, kameraya yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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