Kavurucu sıcakta beline bağladığı büyük boy şemsiye ile çalıştı

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Cizre ilçesinde hava sıcaklığı 47 dereceye ulaştı. Aşırı sıcaklarda çalışmak zorunda kalanlar, çeşitli yöntemlerle korunmaya çalıştı. Kamyon kasasında bulunan yükü indirmeye çalışan kişi, beline bağladığı büyük boy şemsiye ile sıcak havadan korunmaya çalıştı. O anlar, kameraya yansıdı.

ŞIRNAK'ınCizre ilçesinde kamyondan yük indiren kişi, beline bağladığı büyük şemsiye ile 47 dereceyi bulan sıcak havadan korunmaya çalıştı. O anlar, kameraya yansıdı.

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