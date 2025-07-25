Eczacıdan hayat kurtaran 'Heimlich' manevrası

Olay, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Belediye Bulvarı’nda meydana geldi. Annesiyle birlikte kaldırımda bekleyen 5 yaşındaki erkek çocuğun nefes borusuna yediği şeker kaçtı. Nefes almakta zorlanan çocuğun annesi paniğe kapılırken, eczanede görev yapan eczacı Mehmet İtaç olayı görüp dışarı çıktı. İtaç’ın yaptığı Heimlich manevrasıyla çocuğun nefes borusundaki şeker çıktı. Çocuk annesine sarılıp, ağladı. O anlar, eczanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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