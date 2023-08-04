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        ANALİG tenis çeyrek final müsabakaları, Şırnak'ta başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 10:54
        ANALİG tenis çeyrek final müsabakaları, Şırnak'ta başladı

        ŞIRNAK (AA) - Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) tenis çeyrek final müsabakaları Şırnak'ta başladı.

        Şırnak Üniversitesi yerleşkesinde 2 kapalı 4 açık kortta düzenlenen ve 6 Ağustos'a kadar sürecek tenis müsabakalarına,14 ilden 75 sporcu katılıyor.

        Müsabakalarda yarı finale çıkacak takımlar 17-20 Ağustos'ta Elazığ'da düzenlenecek Türkiye yarı final müsabakalarına katılma hakkı elde edecek.

        Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar, tenis çeyrek final müsabakalarına ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, turnuvayı en iyi şekilde gerçekleştirmek için gerekli hazırlıkların yapıldığını söyledi.

        Şırnak’ın artık teniste pilot il görevini üstlendiğini belirten Ayar, "Güzel kortlara sahibiz. Burada bu yıl birçok müsabakaya ev sahipliği yaptık. Önümüzdeki yıl yapılacak müsabakalara da hazırlanacağız. Her şey gençler, sporcular için. Çünkü geleceğin sporcuları sizlerin içinden çıkacak. Centilmence müsabakaların olmasını temenni ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum." dedi.

        Konuşmaların ardından müsabakalara geçildi.

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