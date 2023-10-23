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        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 65 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 65 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 11:10 Güncelleme: 23.10.2023 - 11:10
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        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 65 şüpheli hakkında işlem yapıldı
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        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 65 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 65 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, bir miktar esrar, eroin, metamfetamin, 20 uyuşturucu nitelikte hap, gümrük kaçağı 9 bin 90 paket sigara, 250 puro, 14 kilogram nargile tütünü, 194 muhtelif eşya, 28 cep telefonu, 167 elektronik eşya, 583 cep telefonu aksesuarı, 71 kilogram kaçak çay ile tarihi değere sahip 5 sikke ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

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