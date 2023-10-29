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        Silopi'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

        Silopi ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 15:50 Güncelleme: 29.10.2023 - 15:50
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        Silopi'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
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        Silopi ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü törenle kutlandı.

        Silopi Şehir Stadyumu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Etkinlikte, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Halk oyunları ve çeşitli spor gösterilerinin yapıldığı etkinlikte, öğretmen ve öğrenciler tarafından siyah zemin üzerine Atatürk portresi yapıldı.

        Kaymakam Cihat Koç, törende, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

        Program, okulların geçit töreniyle son buldu.

        Törene, 172. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Osman Akyıldız, Silopi Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Ensar Bulutoğlu, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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