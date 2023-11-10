Cizre'de öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, öğrencilere polislik mesleğini tanıttı.

Polis ekipleri Menderes İlkokulu'nda eğitim gören öğrencileri ziyaret etti.

Ziyarette, öğrencilere polislik mesleğini tanıtarak, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Türk bayrağı hediye etti.

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