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        Cizre'de öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı

        Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, öğrencilere polislik mesleğini tanıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 16:51 Güncelleme: 10.11.2023 - 16:55
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        Cizre'de öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı
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        Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, öğrencilere polislik mesleğini tanıttı.

        Polis ekipleri Menderes İlkokulu'nda eğitim gören öğrencileri ziyaret etti.

        Ziyarette, öğrencilere polislik mesleğini tanıtarak, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Türk bayrağı hediye etti.

        Galeri
        Galeri

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