Şırnak'ta panelvanın kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde panelvanın kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Yunus Uca yönetimindeki 34 ET 214 plakalı panelvan, Yafes Mahallesi Silopi çevre yolunda, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 63 ADS 543 plakalı kamyona çarptı.

Kazada sürücü Uca ile panelvanda bulunan Abdulaziz Gasyak yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Gasyak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.