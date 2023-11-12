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        Şırnak'ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        –Şırnak'ın İdil ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 20:07 Güncelleme: 12.11.2023 - 20:23
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        Şırnak'ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        –Şırnak’ın İdil ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Ş.S. yönetimindeki 47 ABV 264 plakalı otomobil, sürücüsü öğrenilemeyen 27 JH 444 plakalı araçla Oyalı köyü mevki kavşağında çarpıştı.

        Kazada iki aracın sürücüleri ile araçlarda bulunan B.S. ve V.S. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar Cizre ve İdil devlet hastanelerine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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