Şırnak'ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

–Şırnak’ın İdil ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Ş.S. yönetimindeki 47 ABV 264 plakalı otomobil, sürücüsü öğrenilemeyen 27 JH 444 plakalı araçla Oyalı köyü mevki kavşağında çarpıştı.

Kazada iki aracın sürücüleri ile araçlarda bulunan B.S. ve V.S. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Cizre ve İdil devlet hastanelerine kaldırıldı.