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        Şırnak'ta "Şehit Esma Çevik 30 No'lu Petrol Üretim Kuyusu" açıldı

        Şırnak'ta "Şehit Esma Çevik 30 No'lu Petrol Üretim Kuyusu"nun açılışının yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 17:45 Güncelleme: 29.11.2023 - 17:45
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        Şırnak'ta "Şehit Esma Çevik 30 No'lu Petrol Üretim Kuyusu" açıldı
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        Şırnak'ta "Şehit Esma Çevik 30 No'lu Petrol Üretim Kuyusu"nun açılışının yapıldı.

        Şırnak Valiliği sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Vali Cevdet Atay, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut ve İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman ile Şehit Esma Çevik 30 No'lu Petrol Üretim Kuyusu'nun açılışını gerçekleştirdi.

        Paylaşımda, "Bölgedeki 22. Petrol Üretim Kuyusu olan bu kuyumuz ile yıl sonuna kadar üretim hedefimiz olan günlük 35 bin varil üretmeye bir adım daha yaklaştık." ifadeleri kullanıldı.

        Söz konusu sahada toplam 30 petrol üretim kuyusu bulunduğu, Şehit Esma Çevik 30 No'lu Petrol Üretim Kuyusu'nun ise faaliyete geçen 22'nci kuyu olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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