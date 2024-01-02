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        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 53 kişi hakkında adli işlem yapıldı

        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 53 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 16:35 Güncelleme: 02.01.2024 - 16:35
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        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 53 kişi hakkında adli işlem yapıldı
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        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 53 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 53 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ve eroin ile 12,1 gram esrar, 6 sentetik ecza malzemesi, gümrük kaçağı 105 elektronik eşya, cep telefonu ve cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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