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        MSB ve valilik, Kıbrıs gazisinin evini yeniledi

        ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazisi Abdulselam Buluş'un (70) evi, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'nde görevli personel tarafından yenilendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 12:59 Güncelleme: 02.01.2024 - 13:00
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        MSB ve valilik, Kıbrıs gazisinin evini yeniledi
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        ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazisi Abdulselam Buluş'un (70) evi, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'nde görevli personel tarafından yenilendi.

        Şırnak Valiliği koordinatörlüğünde, Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'nden görevlendirilen personel, Silopi ilçesi Cudi Mahallesi'nde oturan Kıbrıs gazisi Abdulselam Buluş'un evine gelip, mobilya, elektrik, su tesisatı, boya ve badana gibi bakım ve onarımın işlerini gerçekleştirdi. Kısa sürede tamamlanan tadilat ve onarımın ardından Kaymakam Cihat Koç ve 172'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Osman Akyıldız, Buluş'u evinde ziyaret etti. Kaymakam Koç, Milli Savunma Bakanlığı'nın daha önce de bölgede çalışmalar gerçekleştirdiğini belirterek, Buluş'a Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Şırnak Valisi Cevdet Atay'ın selamını iletti. Gazi Buluş da emeği geçenlere teşekkür edip, "Devlet bizim evimizi yaptı, Allah razı olsun. Hiçbir zaman unutmayacağız. Ölüme kadar çocuklarım da unutmasın. Kimse yapmadı, devlet yaptı. Devlet kendi cebinden yaptı. Çok teşekkür ederiz, Allah razı olsun" diye konuştu. Kıbrıs gazisinin eşi Hayiç Buluş ise "Daha önce ev değildi, şimdi eve benzedi. Yeni yerleştim ve mutlu oldum" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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