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        Şırnak ile Siirt'te kar ve tipi nedeniyle 15 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Şırnak ve Siirt'te kar nedeniyle 15 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 14:55 Güncelleme: 26.01.2024 - 15:46
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        Şırnak ile Siirt'te kar ve tipi nedeniyle 15 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
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        Şırnak ve Siirt’te kar nedeniyle 15 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Şırnak'ta dün akşam saatlerinden itibaren kar yağışı ve tipi etkili oldu.

        Kent merkezinde belediye ekipleri, ana arterleri açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kar yağışının etkili olduğu Beytüşşebap ve Uludere ilçesinde de 12 köy ve mezra yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri kapalı yolları açma çalışmasını sürdürüyor.

        -Siirt

        Siirt'te kar nedeniyle 3 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kar yağışının etkili olduğu Şirvan ilçesinin Yamaçlı, Elmadalı ve Ormanbağı köyleri ile ulaşım sağlanamıyor.

        İl Özel İdaresi ekipleri kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Karayolları Siirt 94. Şube Şefliği ekipleri de kar yağışının devam ettiği Şirvan ilçesinin Cevizlik bölgesindeki karla mücadele çalışmalarını yürütüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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